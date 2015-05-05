Встреча контактной группы в Минске запланирована на среду

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Пресс-секретарь экс-президента, представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дария Олифер подтвердила, что начало встречи контактной группы в Минске запланировано на среду в 14:00, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Шестого мая в Минске состоится встреча участников Трехсторонней контактной группы с представителями т.н. "ДНР" и "ЛНР". Начало встречи в 14.00", - написала она на своей странице в Facebook.

"Основная задача встречи - запустить работу подгрупп по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным составляющим Минского соглашения. Координаторами этих подгрупп будут представители ОБСЕ", - добавила Олифер.