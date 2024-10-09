Встреча в формате "Рамштайн" пройдет на следующей неделе в Брюсселе

Следующая встреча контактной группы по поставкам вооружений Украине в формате "Рамштайн" предположительно состоится 17 октября в штаб-квартире НАТО на полях встречи министров обороны стран альянса.

Следующая встреча контактной группы по поставкам вооружений Украине в формате "Рамштайн" предположительно состоится 17 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на "полях" встречи министров обороны стран альянса.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

Диписточник подтвердил, что встреча на высшем уровне, планировавшаяся в Германии 12 октября, перенесена из-за смены планов президента США Джо Байдена.

"Встреча "Рамштайн" на высшем уровне отложена из-за изменившихся планов ряда участников. В настоящее время изучается возможность проведения консультаций на рабочем уровне. Вероятнее всего, они пройдут 17 октября на полях министерской встречи [НАТО]", - отметил дипломат.