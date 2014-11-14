Встреча в Аммане завершилась обязательством сторон снижать напряженность в Иерусалиме

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ На трехсторонней американо-иордано-израильской встрече в Аммане "согласованы шаги, ведущие к снижению напряженности в Иерусалиме и возвращению спокойствия в этот священный город", заявили в четверг на пресс-конференции в королевском дворце госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел Иордании Насер Джауда.

По словам главы американской дипломатии, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "подтвердил твердую приверженность соблюдению статус-кво в Иерусалиме". Его иорданский коллега сообщил, в свою очередь, что Нетаньяху заявил "об уважении роли Иордании как страны, покровительствующей иерусалимским святыням, что зафиксировано в двустороннем мирном договоре, подписанном в 1994 году". Сам израильский премьер никаких публичных заявлений на этот счет не сделал.

"Мы договорились способствовать восстановлению доверия между сторонами и созданию атмосферы, которая бы позволила палестинцам и израильтянам вернуться к переговорам и возобновить мирный процесс", - сказал Керри. По его словам, на этот счет получены "твердые заверения как от Биньямина Натаньяху, так и от Махмуда Аббаса (президента Государства Палестина)", с которым у госсекретаря состоялась в четверг отдельная встреча Аммане перед трехсторонним совещанием. Однако, как признал Керри, "потребуется время, чтобы принятые конструктивные шаги привели к разрядке".

"Скорейшее установление спокойствия в Иерусалиме и возобновление движения палестинцев и израильтян по пути мирного урегулирования отвечает жизненным интересам Иордании", - подчеркнул Джауда.

Как отмечают региональные наблюдатели, главным итогом встречи, судя по всему, стало примирение двух ближайших союзников Вашингтона после того, как Иордания 5 ноября отозвала своего посла из еврейского государства. Этот шаг был предпринят "в знак протеста против эскалации израильских посягательств на мечеть Аль-Акса в Иерусалиме". Израиль закрыл доступ к Храмовой горе в Старом городе, что вызвало волнения среди арабов и привело к насильственным вылазкам.

Выступая на пресс-конференции, Керри указал на важный вклад Иордании в борьбу международной коалиции против террористических организаций. "В войне против "Исламского государства" достигнут большой прогресс, - утверждал он. - Но для того, чтобы одержать победу понадобится длительное время".

Иорданский министр отметил "общность подхода США и королевства к сирийскому конфликту". По его словам, выход из затяжного кризиса в соседней стране "лежит через политическое урегулирование". Джауда поблагодарил американское правительство "за оказание поддержки Иордании, которая столкнулась с проблемами из-за присутствия в стране большего количества сирийских беженцев".

Керри высказался в целом оптимистически по поводу проходящих в Маскате трехсторонних переговоров с Исламской Республикой и сообщил, что направится в столицу Султаната Оман. "Ядерное оружие не должно появиться у Ирана, это является для нас приоритетом. Что касается иранцев, то им нужно подкрепить свои слова конкретными шагами", - подчеркнул он.