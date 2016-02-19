​Встреча Турции и ЕС по миграционному вопросу пройдет в начале марта

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Специальная встреча политиков Европейского союза с турецким руководством по вопросу миграционного кризиса должна состояться в начале марта.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск.

По данным одного из европейских чиновников, встреча предварительно намечена на 5 марта.

Ранее сообщалось, что канцлер Австрии призвал Турцию провести новую встречу по проблеме мигрантов.

Предыдущая встреча была назначена на 18 февраля, но была отменена из-за теракта в Анкаре.