 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Встреча по Сирии в Мюнхене длилась более четырех часов

    По итогам встречи должно быть опубликовано коммюнике

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В Мюнхене завершилось заседание Международной группы поддержки Сирии, которое длилось более четырех часов, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Источник в одной из делегаций сообщил, что по итогам встречи должно быть опубликовано коммюнике.

    В свою очередь, замглавы российского МИДа Геннадий Гаттилов ответил "да" на вопрос журналистов о достижении договоренностей на заседании.

    Ранее сообщалось, что в Мюнхене началась встреча Международной группы поддержки Сирии.   

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi