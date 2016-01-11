СМИ: Встреча по Сирии в формате Россия-США-ООН пройдет 13 января

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Встреча по урегулированию в Сирии в формате Россия-США-ООН пройдет в Женеве 13 января.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Ранее министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем сообщил спецпосланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре, что власти Сирии готовы участвовать в запланированных на 25 января в Женеве переговорах.

Однако Муаллем подчеркнул необходимость увидеть имена представителей сирийской оппозиции, которые примут участие во встрече.