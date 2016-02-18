​Встреча лидеров стран ЕС и Турции в Брюсселе отменена из-за теракта в Анкаре

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Встреча глав государств и правительств 11 стран ЕС и Турции по миграции и ситуации в Сирии перед саммитом Евросоюза в Брюсселе 18 февраля отменена.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате взрыва в Анкаре увеличилось до 28 человек, еще более 60 человек получили ранения.

По предварительным данным, бомба сработала в припаркованном рядом с общежитием военных автомобиле.

Власти Турции назвали взрыв в Анкаре терактом.