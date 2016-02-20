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    Межсирийские переговоры возобновятся 25 февраля в Монтрё - ОБНОВЛЕНО

    Заседание МГПС на уровне экспертов планировалось провести в Женеве сегодня

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Член делегации умеренной оппозиции Москва - Каир Ранда Кассис заявила, что межсирийские переговоры возобновятся 25 февраля.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

    Отмечается, что переговоры пройдут в Монтрё.

    "Организационный комитет переговоров подтвердил мне, что дата 25 февраля все еще в силе, уже подготовлена вся логистика для проведения переговоров в швейцарском городе Монтрё", - уточнила Кассис.

    ***16:27

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что встреча по Сирии в рамках Международной группы поддержки Сирии (МГПС) перенесена. 

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

    "Запланированная на сегодня в Женеве встреча группы по прекращению насилия в рамках МГПС перенесена. Об уточненных сроках сообщим дополнительно", - заявила Захарова.

    Сообщалось, что заседание МГПС на уровне экспертов планируется провести 20 февраля в Женеве.

    Ранее стало известно, что сирийская оппозиция согласилась на двух- или трехнедельное перемирие при условии, что Россия прекратит авиаудары в Сирии.

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