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    Встреча глав МИД "нормандской четверки" запланирована на 13 февраля в Мюнхене

    Встреча министров состоится на полях Мюнхенской конференции по безопасности

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Встреча министров иностранных дел стран "нормандской четверки" запланирована на 13 февраля в Мюнхене. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

    "Есть планы организовать эту встречу 13 февраля. Сейчас мы обсуждаем временные рамки и повестку дня. Если согласуем, то проведем в Мюнхене", - сказал он.

    Отмечается, что встреча министров состоится "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности.

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