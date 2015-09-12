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    ​Встреча глав МИД "нормандской четверки" началась в Берлине

    На церемонию фотографирования они кратко побеседовали

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Встреча глав МИД "нормандской четверки" (Россия, Украина, ФРГ и Франция) по урегулированию ситуации на Украине началась в Берлине на вилле Борзиг.

    Как передает Report, на церемонию совместного фотографирования вначале пришли главы МИД Франции и ФРГ, затем к ним присоединился Павел Климкин.

    Они кратко побеседовали, затем к журналистам вышел российский министр.

    "Как мы выглядим?" - поинтересовался у журналистов Лавров. Один из видеооператоров ответил, что "хорошо".

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