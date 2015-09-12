​Встреча глав МИД "нормандской четверки" началась в Берлине

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Встреча глав МИД "нормандской четверки" (Россия, Украина, ФРГ и Франция) по урегулированию ситуации на Украине началась в Берлине на вилле Борзиг.

Как передает Report, на церемонию совместного фотографирования вначале пришли главы МИД Франции и ФРГ, затем к ним присоединился Павел Климкин.

Они кратко побеседовали, затем к журналистам вышел российский министр.

"Как мы выглядим?" - поинтересовался у журналистов Лавров. Один из видеооператоров ответил, что "хорошо".