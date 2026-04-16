Всемирный банк запустил программу Water Forward для борьбы с глобальным дефицитом воды

Всемирный банк совместно с рядом международных финансовых институтов запустил новую глобальную инициативу Water Forward, направленную на борьбу с нарастающим дефицитом водных ресурсов в мире.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, программа предусматривает обеспечение надежного доступа к воде для более чем 1 млрд человек в течение ближайших четырех лет.

Отмечается, что инициатива нацелена на увеличение инвестиций в сферу управления водными ресурсами, а также на изменение подхода государств к воде - как к стратегическому экономическому ресурсу. В рамках программы предполагается привлечение частного капитала, филантропических структур и государственных средств.

Президент Всемирного банка Аджай Банга заявил, что вода является основой функционирования экономики, и главная задача сегодня заключается в обеспечении масштабного и надежного предоставления водных услуг.

По оценкам Всемирного банка, к концу текущего десятилетия мировой спрос на пресную воду может превысить предложение на 40%. При этом водные кризисы уже наносят экономике ряда стран ущерб, измеряемый несколькими процентами ежегодного роста.

В организации подчеркнули, что изменение климата усиливает как засухи, так и наводнения, создавая дополнительную нагрузку на государственные финансы и уязвимые слои населения, особенно в быстрорастущих городах. По данным, приведенным в материале, более 2,1 млрд человек в мире не имеют доступа к безопасной питьевой воде, а свыше 3,4 млрд живут без надлежащих санитарных условий.

На первом этапе программа охватит 14 стран в наиболее испытывающих водный стресс регионах Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. В числе приоритетов - сокращение утечек в городских системах водоснабжения, модернизация ирригации, повторное использование сточных вод и развитие систем планирования на основе данных.

В реализации инициативы также участвуют Европейский инвестиционный банк, Азиатский банк развития, Межамериканский банк развития и Новый банк развития, созданный странами БРИКС - Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР.

Согласно заявлению организации, собственная цель Всемирного банка - обеспечить водную безопасность для 400 млн человек к 2030 году, тогда как за счет обязательств партнеров общий охват программы Water Forward превысит 1 млрд человек.