Всемирный банк выделит Таджикистану $50 млн для поддержки реформ

8 августа 2025 г. 16:10
Исполнительный совет директоров Всемирного банка одобрил реализацию программы "Поддержка политики устойчивого развития - Конкурентоспособный и инклюзивный Таджикистан", финансируемой Ассоциацией международного развития (IDA) в виде гранта в размере $50 млн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство финансов Таджикистана.

Проект направлен на поддержку реформ, проводимых правительством Таджикистана, в сфере расширения конкуренции в экономике, создания условий для развития частного сектора, а также укрепления государственного сектора для повышения качества и доступности услуг.

Инициатива охватывает приоритетные направления, определенные в Национальной стратегии развития до 2030 года, и, как ожидается, будет способствовать формированию конкурентоспособной, инклюзивной и устойчивой экономики страны.

