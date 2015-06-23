​Всемирный банк выделил Таджикистану дополнительно 22 млн. долларов

Баку. 23 Июня. REPORT.AZ/ Совет директоров Всемирного банка (ВБ) в понедельник одобрил предоставление Таджикистану дополнительного финансирования в размере 22 млн. долларов на реализацию проектов в сферах здравоохранения и сельского хозяйства.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ВБ, штаб-квартира которого расположена в Вашингтоне.

Как сообщается, на работы по реабилитации ирригационно-дренажной системы в 12 районах центральноазиатской республики ВБ решил ассигновать дополнительно 12 млн. долларов. Предполагается, что в результате удастся в том числе обеспечить дополнительную временную занятость населения в сельской местности Таджикистана за счет привлечения людей к работам по расчистке оросительных и водоотводных каналов.

Как ожидается, временную работу таким образом предоставят 10 тыс. человек, которые очистят 2,8 тыс. км каналов в шести районах республики, улучшив таким образом орошение 70 тыс. га земель.

Речь идет о расширении проекта, который ВБ начал осуществлять в июне 2013 года, намереваясь израсходовать на это 45,9 млн. долларов.

Между тем, на совершенствование работы системы оказания первичной медицинской помощи в четырех районах Таджикистана ВБ намерен направить еще 10 млн. долларов. Осуществление данного проекта было начато в августе 2013 года. Всего в его рамках Душанбе предполагалось предоставить 19,8 млн. долларов.

В настоящее время ВБ реализует в Таджикистане в общей сложности 21 проект на сумму 323,4 млн. долларов. Всего с 1996 года ВБ выделил Таджикистану более 1 млрд. долларов в виде грантов и займов на льготных условиях.