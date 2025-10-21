Всемирный банк оценил восстановление Сирии в $216 млрд
- 21 октября, 2025
- 17:25
Всемирный банк оценивает расходы на полное восстановление Сирии после многолетней гражданской войны $216 млрд.
Как передает Report, об этом пишет Al Arabiya со ссылкой на отчет ВБ.
Документ основан на данных, собранных с 2011 по 2024 год. Отмечается, что в результате конфликта был нанесен ущерб почти трети капитала Сирии, существовавшего до начала войны, а прямой физический ущерб инфраструктуре, жилым и нежилым зданиям оценивается в $108 млрд.
Наиболее пострадавшей сферой стала инфраструктура, на которую пришлось 48% общего ущерба, что эквивалентно $52 млрд.
Общая стоимость утраченных и поврежденных активов оценивается в диапазоне от $140 до $345 млрд, при этом $216 млрд названы "наиболее консервативной оценкой".
Сильнее всего разрушения затронули провинцию Алеппо и сельскую местность вокруг Дамаска - регионы, где в первые годы конфликта шли наиболее ожесточенные бои.
По данным Всемирного банка, предполагаемые расходы на восстановление в десять раз превышают ВВП Сирии на 2024 год.