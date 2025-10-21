Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Всемирный банк оценил восстановление Сирии в $216 млрд

    Другие страны
    • 21 октября, 2025
    • 17:25
    Всемирный банк оценил восстановление Сирии в $216 млрд

    Всемирный банк оценивает расходы на полное восстановление Сирии после многолетней гражданской войны $216 млрд.

    Как передает Report, об этом пишет Al Arabiya со ссылкой на отчет ВБ.

    Документ основан на данных, собранных с 2011 по 2024 год. Отмечается, что в результате конфликта был нанесен ущерб почти трети капитала Сирии, существовавшего до начала войны, а прямой физический ущерб инфраструктуре, жилым и нежилым зданиям оценивается в $108 млрд.

    Наиболее пострадавшей сферой стала инфраструктура, на которую пришлось 48% общего ущерба, что эквивалентно $52 млрд.

    Общая стоимость утраченных и поврежденных активов оценивается в диапазоне от $140 до $345 млрд, при этом $216 млрд названы "наиболее консервативной оценкой".

    Сильнее всего разрушения затронули провинцию Алеппо и сельскую местность вокруг Дамаска - регионы, где в первые годы конфликта шли наиболее ожесточенные бои.

    По данным Всемирного банка, предполагаемые расходы на восстановление в десять раз превышают ВВП Сирии на 2024 год.

