Всемирный банк оценил восстановление Сирии в $216 млрд

Всемирный банк оценивает расходы на полное восстановление Сирии после многолетней гражданской войны $216 млрд.

Как передает Report, об этом пишет Al Arabiya со ссылкой на отчет ВБ.

Документ основан на данных, собранных с 2011 по 2024 год. Отмечается, что в результате конфликта был нанесен ущерб почти трети капитала Сирии, существовавшего до начала войны, а прямой физический ущерб инфраструктуре, жилым и нежилым зданиям оценивается в $108 млрд.

Наиболее пострадавшей сферой стала инфраструктура, на которую пришлось 48% общего ущерба, что эквивалентно $52 млрд.

Общая стоимость утраченных и поврежденных активов оценивается в диапазоне от $140 до $345 млрд, при этом $216 млрд названы "наиболее консервативной оценкой".

Сильнее всего разрушения затронули провинцию Алеппо и сельскую местность вокруг Дамаска - регионы, где в первые годы конфликта шли наиболее ожесточенные бои.

По данным Всемирного банка, предполагаемые расходы на восстановление в десять раз превышают ВВП Сирии на 2024 год.