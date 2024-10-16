Всемирный банк оценил нанесенный Палестине ущерб в $14-20 млрд

Военные действия на территории Палестины привели к разрушениям на сумму примерно $14-20 млрд.

Военные действия на территории Палестины привели к разрушениям на сумму примерно $14-20 млрд.

Как передает Report , об этом заявил президент Всемирного банка (ВБ) Аджай Банга в интервью агентству Reuters.

По его словам, в Палестине ущерб имуществу сейчас "ближе к $14-20 млрд".

"Экономический ущерб от этой войны во многом зависит от того, как сильно она распространится, - подчеркнул он. - Если она не распространится, то, скорее всего, нанесет меньший ущерб мировой экономической системе, поскольку сектор Газа и Палестина вносят сравнительно малый вклад в мировую экономику", - добавил он.

"Если она распространится в регионе, то это будет совершенно иной проблемой, поскольку тогда она будет идти в тех местах, которые вносят больший вклад в мировую экономику, как в долларовом эквиваленте, так и с точки зрения ископаемых, металлов, нефти и тому подобного", - пояснил президент ВБ.