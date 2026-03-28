Всемирный банк готов поддержать проекты в газовом секторе Сербии

Всемирный банк выразил готовность оказать поддержку проектам в газовом секторе Сербии.

Как передает балканское бюро Report, об этом было заявлено на встрече делегации Всемирного банка во главе с менеджером по энергетике по Европе и Центральной Азии Стефани Гили с министром горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравкой Джедович Ханданович.

В ходе встречи был обсужден новый многолетний пакет поддержки энергетического сектора Сербии.

Отмечается, что программа предусматривает финансирование развития газовой инфраструктуры, а также продолжение инвестиций в повышение энергоэффективности.

По словам Д.Джедович Ханданович, новая программа будет реализована в несколько этапов:

"На первом этапе предусмотрено строительство газопровода между Нишем и регионом Велика-Плана, а также подготовка технической документации для последующих проектов. В их числе - строительство газопровода Мокрин–Белград, создание новых газовых хранилищ и соответствующей инфраструктуры. Наша основная цель - в течение ближайших двух лет реализовать строительство двух новых газовых интерконнекторов с Северной Македонией и Румынией. Это важно с точки зрения диверсификации поставок и повышения энергетической безопасности. В рамках программы Всемирного банка также будут устранены узкие места во внутренней сети, влияющие на бесперебойную транспортировку газа", - отметила она.

Стороны также обсудили возможность того, что развитие газовой инфраструктуры будет учитывать транспортировку водорода, что позволит более гибко использовать инфраструктуру в условиях энергетического перехода.

Представители Всемирного банка подтвердили готовность поддержать реализацию приоритетных энергетических проектов Сербии, прежде всего в газовом секторе, подчеркнув, что страна обладает значительным потенциалом и может служить примером для других государств региона.