Все застрявшие из-за аварии Ever Given суда прошли Суэцкий канал

Все суда, которые застряли из-за аварии контейнеровоза Ever Given, прошли Суэцкий канал

Все суда, которые застряли из-за аварии контейнеровоза Ever Given, прошли Суэцкий канал.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава управления канала Усама Рабиа.

"Последняя группа из 61 судна, которые вынуждены были ожидать прохода из-за инцидента с Ever Given, пересекла в субботу Суэцкий канал", - сказал он.

23 марта контейнеровоз Ever Given водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м в условиях песчаной бури сел на мель, полностью перегородив канал. Шесть дней ушло на снятие судна с мели. Операция увенчалась успехом только после того, как были проведены работы по углублению дна.

За это время в очередь на проход выстроились 422 судна общим тоннажем 26 млн тонн. Пробка растянулась почти до Индии. Власти Египта сразу пообещали, что к концу недели кризис будет полностью разрешен.