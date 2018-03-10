Все заложники в доме ветеранов в Калифорнии убиты - ОБНОВЛЕНО

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Все трое заложников в доме ветеранов в городе Йонтвил в Калифорнии погибли, захвативший их злоумышленник тоже мертв.
Как передает Report, об этом сообщает сообщает местный телеканал KTVU со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
9 марта одетый во всё черное мужчина в бронежилете и с оружием взял в заложники троих человек. По прибывшим на место полицейским была открыта стрельба. Стражи порядка не пострадали.
По данным СМИ, подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами. Однако две недели назад он был исключен.
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Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Вооруженный мужчина в пятницу взял в заложники трех человек в учреждении в городе Йонтвил (штат Калифорния), где живут около тысячи престарелых ветеранов и инвалидов из числа участников войн.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство The Associated Press ссылаясь на представителя местной службы пожарной охраны.
В Twitter местного управления шерифа опубликовано оповещение, из которого следует, что к комплексу не следует приближаться. По каким причинам, не разъясняется.
Как сообщают местные телеканалы, в настоящее время центр окружен стражами порядка, входы и выходы перекрыты. Ранее властям сообщили, что недалеко от учреждения был замечен человек в бронежилете с винтовкой, якобы были слышны выстрелы.
В последнее время в США уделяют особое внимание вопросам безопасности в общественных местах, в первую очередь в школах. Одной из причин этого стало то, что 14 февраля в школе в городе Паркленд (штат Флорида) произошла стрельба, были убиты 17 человек. Огонь открыл 19-летний местный житель Николас Круз, который ранее был исключен из этого учебного заведения.
News DepartmentАвтор новости
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