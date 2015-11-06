Все тела погибших в авиакатастрофе над Синаем опознаны

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Родственники жертв авиакатастрофы над Синаем опознали все тела по внешним признакам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам официальный представитель Минздрава Олег Салагай.

"Опознание тел погибших по внешним признакам завершено, продолжается процедура генетической идентификации", - сказал Салагай.

К настоящему моменту зарегистрировано 691 обращение за медицинской помощью родственников погибших в авиакатастрофе в Египте. К психологам - 715 обращений. Пять человек госпитализированы.

Кроме того, спасатели МЧС России обследовали 40 кв. км площади в районе крушения самолета А321 на Синае.

31 октября лайнер Airbus-321 российской авиакомпании "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли.