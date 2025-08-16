ВС Украины продвинулись на 1–2,5 км на Северо-Слобожанском направлении

Продвижение подразделений Вооруженных сил Украины на отдельных участках Северо-Слобожанского направления составляет от 1 до 2,5 км.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил Генштаб ВСУ.

По его данным, на этом участке фронта украинские военные продолжают активные действия, направленные на уничтожение российских сил и освобождение населенных пунктов.

"С целью недопущения логистического обеспечения, эвакуации и усиления подразделений российских оккупантов в определенных локациях удерживаются зоны сплошного огневого поражения противника", - говорится в сообщении.

Уточняется, что активные действия проходят в районах Алексеевки и Юнаковки Сумской области.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вторые сутки подряд ВСУ продвигаются на участках вблизи Доброполья и Покровска в Донецкой области.