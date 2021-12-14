ВС Турции нейтрализовали 9 террористов на севере Ирака

В районе Гара на севере Ирака нейтрализованы 9 боевиков террористической организации РКК.

В районе Гара на севере Ирака нейтрализованы 9 боевиков террористической организации РКК.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", по информации источников в структурах безопасности Турции, боевики были ликвидировали ВС Турции при поддержке Национальной разведывательной организации (MİT).

Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.