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ВС Турции нейтрализовали 9 террористов на севере Ирака

ВС Турции нейтрализовали 9 террористов на севере Ирака В районе Гара на севере Ирака нейтрализованы 9 боевиков террористической организации РКК.
Другие страны
14 декабря 2021 г. 07:06
ВС Турции нейтрализовали 9 террористов на севере Ирака

В районе Гара на севере Ирака нейтрализованы 9 боевиков террористической организации РКК.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", по информации источников в структурах безопасности Турции, боевики были ликвидировали ВС Турции при поддержке Национальной разведывательной организации (MİT).

Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.

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