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    ВС Турции нанесли удары по 15 целям в районе сирийского города Эль-Баб

    Оппозиционная Свободная сирийская армия (ССА) в ходе операции Щит Евфрата перешла в наступление на город Эль-Баб

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Турецкая армия в ходе операции "Щит Евфрата" на севере Сирии нанесла удары по 15 целям в районе города Эль-Баб, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Ранее сообщалось, что оппозиционная "Свободная сирийская армия" (ССА) в ходе операции "Щит Евфрата" перешла в наступление на город Эль-Баб.

    В ходе авиаударов турецких ВС 13 ноября были уничтожены 10 оборонительных рубежей боевиков ИГ, командные центры и склад боеприпасов, говорится в заявлении турецкого военного ведомства.

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