ВС Турции нанесли удары по 15 целям в районе сирийского города Эль-Баб

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Турецкая армия в ходе операции "Щит Евфрата" на севере Сирии нанесла удары по 15 целям в районе города Эль-Баб, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что оппозиционная "Свободная сирийская армия" (ССА) в ходе операции "Щит Евфрата" перешла в наступление на город Эль-Баб.

В ходе авиаударов турецких ВС 13 ноября были уничтожены 10 оборонительных рубежей боевиков ИГ, командные центры и склад боеприпасов, говорится в заявлении турецкого военного ведомства.