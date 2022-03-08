ВС России уничтожили 2482 объекта украинской военной инфраструктуры

ВС РФ с начала военных действий уничтожили почти 2,5 тысячи военных объектов Украины.

ВС РФ с начала военных действий уничтожили почти 2,5 тысячи военных объектов Украины.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Всего уничтожено 2482 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них: 87 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 124 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 79 радиолокационных станций", - сказал генерал.

Он добавил, что также "уничтожены 866 танков и других боевых бронированных машин, 91 реактивная система залпового огня, 317 орудий полевой артиллерии и минометов, 634 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 81 беспилотный летательный аппарат".