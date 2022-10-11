ВС России атаковали Ладыжинскую ТЭС дронами-камикадзе

Сегодня российские вооруженные силы атаковали теплоэлектростанцию (ТЭС) в Винницкой области, запустив 2 дрона-камикадзе.

Сегодня российские вооруженные силы атаковали теплоэлектростанцию (ТЭС) в Винницкой области 2 дронами-камикадзе иранского производства.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

"Совершена атака на Ладыжинскую ТЭС. 2 дрона-камикадзе "Shahed-136", - написал он, добавив, что на месте работают все профильные спасательные службы.

В результате, теплоэлектростанция вышла из строя. Кроме того, в ряде регионов страны, в том числе в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях, объявлена воздушная тревога.

10 октября ряд украинских городов были подвергнуты атакам со стороны ВС России.