ВС РФ 46 раз обстреляли Донецкую область Украины, погибли 4 человека

Российские оккупанты за сутки 46 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области Украины, в результате чего погибли четыре человека.

Как передает Report, об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в телеграм-канале.

"За 13 сентября россияне убили 4 жителей Донетчины - в Константиновке. Еще 14 человек в области за сутки получили ранения", - написал он.

Так, в результате обстрелов в нескольких населенных пунктах повреждены десятки высотных жилых зданий, автомомбилей, административных зданий и т.д.

С линии фронта за сутки эвакуирован 1001 человек, в том числе 109 детей.