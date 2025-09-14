ВС РФ 46 раз обстреляли Донецкую область Украины, погибли 4 человека

Ильхам Алиев Ассамблея Страхового союза Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Другие страны
    • 14 сентября, 2025
    • 14:12
    Российские оккупанты за сутки 46 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области Украины, в результате чего погибли четыре человека.

    Как передает Report, об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в телеграм-канале.

    "За 13 сентября россияне убили 4 жителей Донетчины - в Константиновке. Еще 14 человек в области за сутки получили ранения", - написал он.

    Так, в результате обстрелов в нескольких населенных пунктах повреждены десятки высотных жилых зданий, автомомбилей, административных зданий и т.д.

    С линии фронта за сутки эвакуирован 1001 человек, в том числе 109 детей.

