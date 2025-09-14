ВС РФ 46 раз обстреляли Донецкую область Украины, погибли 4 человека
Другие страны
- 14 сентября, 2025
- 14:12
Российские оккупанты за сутки 46 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области Украины, в результате чего погибли четыре человека.
Как передает Report, об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в телеграм-канале.
"За 13 сентября россияне убили 4 жителей Донетчины - в Константиновке. Еще 14 человек в области за сутки получили ранения", - написал он.
Так, в результате обстрелов в нескольких населенных пунктах повреждены десятки высотных жилых зданий, автомомбилей, административных зданий и т.д.
С линии фронта за сутки эвакуирован 1001 человек, в том числе 109 детей.
