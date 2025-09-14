İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Rusiya Ordusu Ukraynanın Donetsk vilayətini atəşə tutub, ölənlər var

    Digər ölkələr
    • 14 sentyabr, 2025
    • 15:03
    Rusiya Ordusu Ukraynanın Donetsk vilayətini atəşə tutub, ölənlər var

    Rusiya işğalçıları Ukraynanın Donetsk vilayətinin məskunlaşdığı əraziləri sutka ərzində 46 dəfə atəşə tutub, nəticədə 4 nəfər həlak olub.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Donetsk Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Vadim Filaşkin teleqram kanalında məlumat verib.

    "Sentyabrın 13-də rusiyalılar Donetskin 4 sakinini - Konstantinovkada qətlə yetiriblər. Sutka ərzində bölgədə daha 14 nəfər yaralanıb", - o yazıb.

    Yaşayış məntəqəsinin atəşə tutulması nəticəsində bir neçə hündürmərtəbəli yaşayış binası, avtomobillər, inzibati binalar və s. zərər çəkib.

    Gün ərzində cəbhə xəttindən 109-u uşaq olmaqla 1001 nəfər təxliyə edilib.

    Rusiya ordusu Ukrayna Hücum
    Foto
    ВС РФ 46 раз обстреляли Донецкую область Украины, погибли 4 человека

    Son xəbərlər

    16:27
    Foto

    Prezident Xocalı rayonunun Şuşakənd kəndində olub

    Daxili siyasət
    16:13

    Abşeronda elektrik cərəyanı 64 yaşlı ustanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    16:11

    Estoniya Ukrayna üçün silah alışını maliyyələşdirəcək

    Digər ölkələr
    16:00

    Türkiyədə silah zavodu yanır

    Digər ölkələr
    15:55
    Foto

    İlham Əliyev Qırmızı Bazar, Hadrut qəsəbələri və Sos kəndinin sakinləri ilə görüşüb

    Daxili siyasət
    15:53

    Babək rayonunun Cəhri qəsəbəsi və Gülşənabad kəndində işıq olmayacaq

    Energetika
    15:39

    "Real" 16 il sonra La Liqanın ilk dörd turunda ardıcıl qələbələr qazanıb

    Futbol
    15:35

    Türkiyədə silahlı toqquşma olub, bir nəfər ölüb, üç nəfər yaralanıb

    Region
    15:19

    Vüsal Məsiyev: "Şuşada keçirilən Assambleya sığorta sahəsinin müasirləşməsinə töhfə verəcək"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti