Rusiya Ordusu Ukraynanın Donetsk vilayətini atəşə tutub, ölənlər var
Digər ölkələr
- 14 sentyabr, 2025
- 15:03
Rusiya işğalçıları Ukraynanın Donetsk vilayətinin məskunlaşdığı əraziləri sutka ərzində 46 dəfə atəşə tutub, nəticədə 4 nəfər həlak olub.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə Donetsk Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Vadim Filaşkin teleqram kanalında məlumat verib.
"Sentyabrın 13-də rusiyalılar Donetskin 4 sakinini - Konstantinovkada qətlə yetiriblər. Sutka ərzində bölgədə daha 14 nəfər yaralanıb", - o yazıb.
Yaşayış məntəqəsinin atəşə tutulması nəticəsində bir neçə hündürmərtəbəli yaşayış binası, avtomobillər, inzibati binalar və s. zərər çəkib.
Gün ərzində cəbhə xəttindən 109-u uşaq olmaqla 1001 nəfər təxliyə edilib.
Son xəbərlər
16:27
Foto
Prezident Xocalı rayonunun Şuşakənd kəndində olubDaxili siyasət
16:13
Abşeronda elektrik cərəyanı 64 yaşlı ustanı vuraraq öldürübHadisə
16:11
Estoniya Ukrayna üçün silah alışını maliyyələşdirəcəkDigər ölkələr
16:00
Türkiyədə silah zavodu yanırDigər ölkələr
15:55
Foto
İlham Əliyev Qırmızı Bazar, Hadrut qəsəbələri və Sos kəndinin sakinləri ilə görüşübDaxili siyasət
15:53
Babək rayonunun Cəhri qəsəbəsi və Gülşənabad kəndində işıq olmayacaqEnergetika
15:39
"Real" 16 il sonra La Liqanın ilk dörd turunda ardıcıl qələbələr qazanıbFutbol
15:35
Türkiyədə silahlı toqquşma olub, bir nəfər ölüb, üç nəfər yaralanıbRegion
15:19