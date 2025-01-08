ВС Нигерии уничтожили 34 боевика на северо-востоке страны

Подразделения ВС Нигерии уничтожили 34 боевика, разгромив базу террористов на северо-востоке страны.

Подразделения ВС Нигерии уничтожили 34 боевика, разгромив базу террористов на северо-востоке страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Leadership.

"В целом, ликвидированы 34 террориста, изъяты 23 автомата, - сказал директор службы по связям с общественностью генштаба нигерийской армии генерал-майора Эдвард Буба. - Захвачено большое количество боеприпасов".

Он также сообщил о гибели шести военнослужащих в ходе операции.

Антитеррористическая операция была проведена в штате Борно. По словам Бубы, боевики попытались захватить военный лагерь Сабон Гари, но были откинуты, бежали и бросили собственную базу. Активную поддержку военнослужащим оказали бойцы отрядов местной самообороны.

На территории Нигерии действуют несколько террористических группировок, среди которых наиболее крупной является "Боко харам". В 2023 году Нигерия заняла восьмую позицию в мире и четвертую в Африке по числу жертв нападений террористов. В 2020 году в стране террористы убили 1,5 тыс. человек, еще 1,5 тыс. были убиты бандитами из многочисленных преступных группировок.