​ВС Ливии могут уничтожить боевиков ИГ до конца года

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Ливии в случае снятия со страны оружейного эмбарго смогут устранить действующих на ее территории боевиков террористической группировки "Исламское государство" до конца 2015 года.

Как передает Report, об этом сообщил в интервью агентству Sputnik министр информации арабской республики Омар аль-Куайри.

"Проблема заключается в том, что телевидение передает неверную картину о происходящем в Ливии. Создается впечатление, якобы ситуация в Ливии ужасная — тем временем, у нас работают театры, кино, и жизнь течет в нормальном русле. Местонахождение позиций ИГИЛ определено, боевики окружены. Ливийская армия готова, необходимо только снять эмбарго (на поставку оружия - ред.). В этом случае она способна решить проблему ИГИЛ до конца года", - сказал аль-Куайри.

Оценивая целесообразность военной интервенции в Ливии со стороны арабских государств, он добавил: "Нам не нужны войска - нам необходимо снятие оружейного эмбарго. Все, в чем мы нуждаемся - это вооружение. Мы не хотим вмешательства, а если бы хотели - то попросили бы о нем".

"И даже в случае вмешательства со стороны арабских стран имеют место варианты. Возможно, мы примем вмешательство Египта, но не всех арабских стран", - констатировал собеседник агентства.