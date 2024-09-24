ВС Израиля вновь нанесли удар по Бейруту, есть погибшие и раненые

В результате авиаудара ВС Израиля в южном пригороде столицы Ливана погибли пять человек.

В результате авиаудара ВС Израиля в южном пригороде столицы Ливана погибли пять человек.

Как передает Report, об этом сообщили местные СМИ.

Кроме того, 11 человек получили ранения.

16.44

ВС Израиля нанесли точечный удар по столице Ливана.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"ЦАХАЛ нанес прицельный удар по Бейруту", - сказано в сообщении.

The Times of Israel со ссылкой на ливанские СМИ сообщает, что удар пришелся не на ливанскую столицу, а на ее южный пригород Дахию, который считается оплотом "Хезболлы".