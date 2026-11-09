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    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Пезешкиан: Хаменеи распорядился внести ясность в ситуацию между Ираном и США

    В регионе
    • 09 ноября, 2026
    • 19:17
    Пезешкиан: Хаменеи распорядился внести ясность в ситуацию между Ираном и США

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поручил руководству страны положить конец неопределенности в отношениях с США.

    Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    "Верховный лидер распорядился выйти из ситуации, в которой нет ни войны, ни мира", - отметил он.

    Пезешкиан также подчеркнул готовность Тегерана к переговорам, отметив, что Иран заинтересован в достойном завершении конфликта.

    На фоне этих заявлений американские медиа сообщают о разногласиях в администрации США относительно возможного возобновления военной операции против Ирана. Сторонники силового сценария считают, что новую операцию желательно провести до начала января, когда приступит к работе Конгресс нового созыва, в котором республиканцы могут утратить большинство.

    Масуд Пезешкиан Моджтаба Хаменеи Операция США и Израиля против Ирана
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    44 filmi

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