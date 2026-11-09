Пезешкиан: Хаменеи распорядился внести ясность в ситуацию между Ираном и США

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поручил руководству страны положить конец неопределенности в отношениях с США.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"Верховный лидер распорядился выйти из ситуации, в которой нет ни войны, ни мира", - отметил он.

Пезешкиан также подчеркнул готовность Тегерана к переговорам, отметив, что Иран заинтересован в достойном завершении конфликта.

На фоне этих заявлений американские медиа сообщают о разногласиях в администрации США относительно возможного возобновления военной операции против Ирана. Сторонники силового сценария считают, что новую операцию желательно провести до начала января, когда приступит к работе Конгресс нового созыва, в котором республиканцы могут утратить большинство.