АР: В Германии впервые в истории женщина может занять пост президента

Германия может избрать первую женщину-президента, так как правящие партии страны объединились вокруг кандидатуры 61-летней Ильзе Айгнер, представляющей Христианско-социальный союз (ХСС).

Как передает Report. об этом пишет Associated Press.

Отмечается, что кандидатуру Айгнер поддержали лидеры Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Фридриха Мерца и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), а также "Зеленые", что значительно повышает шансы на избрание.

"С моей точки зрения, женщине давно пора занять этот высший пост", - заявил Мерц, представляя кандидатуру политика.

Айгнер сейчас занимает пост председателя парламента Баварии. Ранее она возглавляла Министерство сельского хозяйства Германии, а также занимала должность министра экономики и транспорта Баварии.

Сама кандидат заявила, что намерена стать объединяющей фигурой в условиях растущей политической поляризации. Она назвала поддержку разных политических сил "важным сигналом против популистских и экстремистских сил".

Отметим, что президентские выборы в ФРГ состоятся 30 января 2027 года. Айгнер предстоит сменить Франка-Вальтера Штайнмайера, который не может претендовать на третий срок.