Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Мехрибан Алиева поделилась кадрами "Арки Победы" в небе над Гаджигабулом

    Внутренняя политика
    • 09 ноября, 2026
    • 19:37
    Мехрибан Алиева поделилась кадрами Арки Победы в небе над Гаджигабулом

    Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей странице в социальных сетях кадрами радуги, запечатленной по дороге в Баку на территории Гаджигабульского района.

    Как сообщает Report, в записи к публикации говорится:

    "Гаджигабульский район, по дороге в Баку. Природная Арка Победы. 9.11.26".

    Мехрибан Алиева Гаджигабул
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