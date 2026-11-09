Мехрибан Алиева поделилась кадрами "Арки Победы" в небе над Гаджигабулом

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей странице в социальных сетях кадрами радуги, запечатленной по дороге в Баку на территории Гаджигабульского района.

Как сообщает Report, в записи к публикации говорится:

"Гаджигабульский район, по дороге в Баку. Природная Арка Победы. 9.11.26".