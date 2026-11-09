Hacıqabul səmasında "Zəfər Tağı" – Mehriban Əliyevadan paylaşım
Daxili siyasət
- 09 noyabr, 2026
- 19:34
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Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Hacıqabul rayonundan sosial media hesablarında paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, Mehriban Əliyeva rayon ərazisindən keçərkən qarşılaşdıqları göy qurşağının görüntülərini paylaşıb və onu "Zəfər Tağı" adlandırıb.
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