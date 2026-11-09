İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Hacıqabul səmasında "Zəfər Tağı" – Mehriban Əliyevadan paylaşım

    Daxili siyasət
    • 09 noyabr, 2026
    • 19:34
    Hacıqabul səmasında Zəfər Tağı – Mehriban Əliyevadan paylaşım

    Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Hacıqabul rayonundan sosial media hesablarında paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, Mehriban Əliyeva rayon ərazisindən keçərkən qarşılaşdıqları göy qurşağının görüntülərini paylaşıb və onu "Zəfər Tağı" adlandırıb.

    Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Hacıqabul
    Video
    Мехрибан Алиева поделилась кадрами "Арки Победы" в небе над Гаджигабулом
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    Mehriban Aliyeva shares video of 'Triumphal Arch' in the sky over Hajigabul
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