ВС Ирака начали операцию по освобождению города Эль-Фаллуджа

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Армия Ирака совместно с силами народного ополчения начала крупномасштабную операцию по освобождению от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) стратегически важного города Эль-Фаллуджа на западе страны. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает иранское телевидение.

По его данным, уже удалось взять под контроль окрестности Эль-Фаллуджи, находящейся в 69 км от столицы страны Багдада, и обеспечить таким образом полную блокаду города.

Иракские войска в понедельник продвинулись в районах к северу от Эль-Фаллуджи. Однако там они встретили ожесточенное сопротивление. На одном из подъездов к городу террористы подорвали два начиненных взрывчаткой автомобиля, в результате чего погибли порядка 20 ополченцев и военнослужащих иракской армии.

Провинция Анбар остается главной ареной боев между правительственными войсками Ирака и террористами ИГ. Два главных города провинции - ее административный центр Рамади и Эль-Фаллуджа - удерживаются боевиками, но практически полностью окружены армейскими подразделениями и постоянно подвергаются массированным бомбардировкам с воздуха.

Группировка ИГ начала активные наступательные действия на севере Ирака в начале лета прошлого года. В настоящее время вооруженные формирования исламистов контролируют до трети территории страны, а в провинции Анбар - около 80%.