ВС Германии окажут поддержку Бельгии в борьбе с БПЛА

Бундесвер (ВС ФРГ) заявил о готовности оказать поддержку Бельгии в противодействии беспилотникам.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на Минобороны ФРГ.

"Первые подразделения ВВС уже прибыли в Бельгию для оценки ситуации и координации временного развертывания средств обнаружения и защиты от беспилотников с Вооруженными силами Бельгии", - отметили в оборонном ведомстве Германии.

"Основные силы прибудут в ближайшее время", - добавили в министерстве. Бельгия, как указывает DPA, запросила поддержку.

Ранее телеканал RTBF сообщил, что аэропорт Брюсселя вновь на 30 минут приостановил работу из-за неопознанных беспилотников.

Вечером 4 ноября в Бельгии в течение порядка двух часов были закрыты все три аэропорта страны (Брюссель, Льеж и Шарлеруа) из-за замеченных над их территориями беспилотников. Одновременно неопознанные дроны были замечены над авиабазами Флорен, где базируются только что полученные от США истребители F-35, и Кляйне-Брогель, где хранится американское тактическое ядерное оружие. Вечером 5 ноября появились новые сообщения о беспилотниках над военными базами.