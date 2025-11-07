Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    ВС Германии окажут поддержку Бельгии в борьбе с БПЛА

    Другие страны
    • 07 ноября, 2025
    • 04:20
    ВС Германии окажут поддержку Бельгии в борьбе с БПЛА

    Бундесвер (ВС ФРГ) заявил о готовности оказать поддержку Бельгии в противодействии беспилотникам.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на Минобороны ФРГ.

    "Первые подразделения ВВС уже прибыли в Бельгию для оценки ситуации и координации временного развертывания средств обнаружения и защиты от беспилотников с Вооруженными силами Бельгии", - отметили в оборонном ведомстве Германии.

    "Основные силы прибудут в ближайшее время", - добавили в министерстве. Бельгия, как указывает DPA, запросила поддержку.

    Ранее телеканал RTBF сообщил, что аэропорт Брюсселя вновь на 30 минут приостановил работу из-за неопознанных беспилотников.

    Вечером 4 ноября в Бельгии в течение порядка двух часов были закрыты все три аэропорта страны (Брюссель, Льеж и Шарлеруа) из-за замеченных над их территориями беспилотников. Одновременно неопознанные дроны были замечены над авиабазами Флорен, где базируются только что полученные от США истребители F-35, и Кляйне-Брогель, где хранится американское тактическое ядерное оружие. Вечером 5 ноября появились новые сообщения о беспилотниках над военными базами.

    ФРГ Бельгия борьба с дронами
    Bundesver PUA-lara qarşı mübarizə üçün Belçikaya hərbçilər göndərib

    Последние новости

    05:18

    Президент США: Проект TRIPP способствует торговой активности стран Центральной Азии

    В регионе
    05:00

    Трамп: Казахстан присоединился к Авраамовым соглашениям

    В регионе
    04:55

    В Болгарии шесть мигрантов погибли в ДТП при попытке скрыться от полиции

    Другие страны
    04:20

    ВС Германии окажут поддержку Бельгии в борьбе с БПЛА

    Другие страны
    03:48

    Сенат США не принял резолюцию с требованием не применять силу против Венесуэлы

    Другие страны
    03:32

    Gunvor отозвал предложение о покупке зарубежных активов "Лукойла"

    Энергетика
    03:11

    Орбан назвал возможные сроки встречи лидеров РФ и США

    Другие страны
    02:38

    Инвесторы Tesla согласились выплатить Маску премию почти в $1 трлн

    Бизнес
    02:25

    WP: Бюджетное управление Конгресса США подверглось атаке хакеров

    Другие страны
    Лента новостей