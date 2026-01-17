ВС Дании: Вблизи Гренландии отсутствуют российские корабли

Глава арктического командования вооруженных сил Дании в Арктике генерал-майор Сорен Андерсен опроверг слова президента США Дональда Трампа о присутствии кораблей России и Китая вблизи Гренландии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

"Мы не видим никаких российских или китайских судов вокруг Гренландии... Китайские и российские суда есть в Северном Ледовитом океане, но не вблизи Гренландии",- отметил он

Генерал Андерсен добавил, что пригласил США присоединиться к запланированным в этом году учениям на острове. Он уточнил, что Вашингтон пока не ответил на предложение.

Дональд Трамп неоднократно заявлял о стратегической важности Гренландии для безопасности США. В ответ европейские страны решили усилить военное присутствие на острове: Франция направила 15 военнослужащих, Германия - 13, Финляндия - двух. Об отправке военнослужащих заявляли и власти Дании, в состав которой входит Гренландия.