    ВС Дании: Вблизи Гренландии отсутствуют российские корабли

    • 17 января, 2026
    • 02:10
    Глава арктического командования вооруженных сил Дании в Арктике генерал-майор Сорен Андерсен опроверг слова президента США Дональда Трампа о присутствии кораблей России и Китая вблизи Гренландии.

    "Мы не видим никаких российских или китайских судов вокруг Гренландии... Китайские и российские суда есть в Северном Ледовитом океане, но не вблизи Гренландии",- отметил он

    Генерал Андерсен добавил, что пригласил США присоединиться к запланированным в этом году учениям на острове. Он уточнил, что Вашингтон пока не ответил на предложение.

    Дональд Трамп неоднократно заявлял о стратегической важности Гренландии для безопасности США. В ответ европейские страны решили усилить военное присутствие на острове: Франция направила 15 военнослужащих, Германия - 13, Финляндия - двух. Об отправке военнослужащих заявляли и власти Дании, в состав которой входит Гренландия.

    ВС Дании: Вблизи Гренландии отсутствуют российские корабли

