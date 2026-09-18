Временную поверенную в делах Великобритании вызвали в МИД РФ
Другие страны
- 18 сентября, 2026
- 13:46
Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Великобритании в РФ Дейни Долакию.
Об этом передает Report cо ссылкой на сообщение российского внешнеполитического ведомства.
В министерстве британскому дипломату выражен протест в связи с наращиванием Лондоном поставок БПЛА и других систем вооружений Украине.
"Подтверждено, что любые британские военные объекты на Украине, используемые для ударов по российской территории, являются законной целью. Подчеркнуто, что вся полнота ответственности за возможное дальнейшее неблагоприятное развитие ситуации лежит на Лондоне", - отметили в ведомстве.
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