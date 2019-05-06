Временный президент Алжира рассказал, что вернет стабильность в страну

Проведение выборов в установленный срок позволит вернуть политическую стабильность в Алжир, как передает Report со ссылкой на РИА Новости, считает временный президент страны Абделькадер Бенсалах.

"Диалог и широкий консенсус позволят создать благоприятные условия для проведения выборов в установленный срок, которые смогут окончательно вывести нашу страну из политической нестабильности", - сказал временный президент в телеобращении к нации в воскресенье вечером.

При этом он выразил готовность обсуждать вопросы подготовки выборов, а также соответствующего контроля их проведения со всеми политическими силами, представителями гражданского общества. "Государство намерено оставить решающее слово за народом", - подчеркнул глава государства.