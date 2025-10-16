Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    "Врачи без границ" закрыли центр экстренной помощи в столице Гаити

    Другие страны
    • 16 октября, 2025
    • 03:22
    Врачи без границ закрыли центр экстренной помощи в столице Гаити

    Международная неправительственная организация "Врачи без границ" (MSF) закрыла свой центр неотложной помощи в столице Гаити Порт-о-Пренсе.

    Как передает Report со ссылкой на Euronews, об этом говорится в заявлении MSF.

    Подчеркивается, что что такое решение было принято из-за продолжающегося насилия в городе.

    Центр экстренной помощи MSF в районе Турго был временно закрыт в марте после того, как вооруженные люди обстреляли четыре автомобиля организации, эвакуировавшие персонал. Некоторые сотрудники получили незначительные ранения.

    Более 60 % столичных медицинских учреждений, включая больницу Гаити, в настоящее время закрыты или не функционируют из-за всплеска насилия со стороны банд.

    "В здание уже несколько раз попадали шальные пули из-за его расположения вблизи зон боевых действий, поэтому возобновление работы было бы слишком опасным как для пациентов, так и для персонала", - сказал глава миссии MSF на Гаити Жан-Марк Бике.

    Отметим, что Гаити страдает от всплеска бандитизма с тех пор, как в 2021 году был убит президент страны Жовенель Мойсе.

    Вооруженные банды теперь контролируют большую часть Порт-о-Пренса, а прибытие многонациональных сил безопасности, поддерживаемых ООН, в июне прошлого года пока не оказало существенного влияния.

    Согласно данным, опубликованным в январе Управлением ООН по правам человека, в прошлом году на Гаити было убито более 5600 человек, что на 20% больше, чем в 2023 году.

    Гаити беспорядки "Врачи без границ"

    Последние новости

    03:39

    Bloomberg: Глава МВФ намерена посетить Украину

    Другие страны
    03:22

    "Врачи без границ" закрыли центр экстренной помощи в столице Гаити

    Другие страны
    02:43

    Трамп: Индия намерена прекратить закупки российской нефти

    Другие страны
    02:16

    США изучают возможность ударов по наземным объектам картелей в Венесуэле

    Другие страны
    01:58

    Мамедъяров: Мы на чемпионате Европы обыграли взявшую золото сборную Украины

    Индивидуальные
    01:37

    Азербайджан намерен сократить дефицит сводного бюджета до $1 млрд в 2029 году

    Финансы
    01:05

    Трамп: Украина может готовиться к наступательным действиям

    Другие страны
    00:56

    Доходы консолидированного бюджета Азербайджана могут превысить 50 млрд манатов

    Финансы
    00:56

    Азербайджан в 2026-2029 гг. потратит на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура 13,5 млрд манатов

    Финансы
    Лента новостей