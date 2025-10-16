"Врачи без границ" закрыли центр экстренной помощи в столице Гаити

Международная неправительственная организация "Врачи без границ" (MSF) закрыла свой центр неотложной помощи в столице Гаити Порт-о-Пренсе.

Как передает Report со ссылкой на Euronews, об этом говорится в заявлении MSF.

Подчеркивается, что что такое решение было принято из-за продолжающегося насилия в городе.

Центр экстренной помощи MSF в районе Турго был временно закрыт в марте после того, как вооруженные люди обстреляли четыре автомобиля организации, эвакуировавшие персонал. Некоторые сотрудники получили незначительные ранения.

Более 60 % столичных медицинских учреждений, включая больницу Гаити, в настоящее время закрыты или не функционируют из-за всплеска насилия со стороны банд.

"В здание уже несколько раз попадали шальные пули из-за его расположения вблизи зон боевых действий, поэтому возобновление работы было бы слишком опасным как для пациентов, так и для персонала", - сказал глава миссии MSF на Гаити Жан-Марк Бике.

Отметим, что Гаити страдает от всплеска бандитизма с тех пор, как в 2021 году был убит президент страны Жовенель Мойсе.

Вооруженные банды теперь контролируют большую часть Порт-о-Пренса, а прибытие многонациональных сил безопасности, поддерживаемых ООН, в июне прошлого года пока не оказало существенного влияния.

Согласно данным, опубликованным в январе Управлением ООН по правам человека, в прошлом году на Гаити было убито более 5600 человек, что на 20% больше, чем в 2023 году.