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    Впервые женщина возглавит совет директоров национальной нефтяной компании Саудовской Аравии

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ В совет директоров национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco впервые вошла женщина.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Как следует из материалов компании, место в совете заняла бывший генеральный директор и президент крупной американской нефтяной и нефтехимической компании Sunoco Линн Эльсенханс.

    Как отмечает Forbes, Эльсенханс была первой женщиной — руководителем крупной нефтяной компании. В 2011 году она заняла 46-ю строчку в рейтинге самых влиятельных женщин планеты.

    2010 году Эльсенханс заняла 36-е место в рейтинге самых успешных женщин в бизнесе Financial Times.

    Пришедший к власти в Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед бен Сальман объявил о курсе на реформы в стране, в частности, в области расширения прав женщин.

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