Впервые женщина возглавит совет директоров национальной нефтяной компании Саудовской Аравии

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ В совет директоров национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco впервые вошла женщина.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Как следует из материалов компании, место в совете заняла бывший генеральный директор и президент крупной американской нефтяной и нефтехимической компании Sunoco Линн Эльсенханс.

Как отмечает Forbes, Эльсенханс была первой женщиной — руководителем крупной нефтяной компании. В 2011 году она заняла 46-ю строчку в рейтинге самых влиятельных женщин планеты.

2010 году Эльсенханс заняла 36-е место в рейтинге самых успешных женщин в бизнесе Financial Times.

Пришедший к власти в Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед бен Сальман объявил о курсе на реформы в стране, в частности, в области расширения прав женщин.