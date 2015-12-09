​Возле российского консульства в Сирии взорвали автомобиль

Баку. 09 декабря. REPORT.AZ/ Возле здания российского консульства в сирийском городе Алеппо взорвался заминированный автомобиль.

Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство Fars.

Со ссылкой на анонимный источник агентство передает, что взрыв произошел ночью во вторник, 8 декабря. О жертвах пока ничего не сообщается, ответственность за теракт на себя никто не взял. МИД России произошедшее пока никак не прокомментировал.

Консульство России в этом городе не действует с января 2013 года, дипломатического персонала на его территории нет.