Возле парламента Каталонии произошли столкновения протестующих с полицией

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Перед парламентом Каталонии произошли столкновения между демонстрантами и полицейскими.

Как передает Report, об этом сообщает El Pais.

Отмечается, что беспорядки начались после того, как митингующим удалось прорвать полицейский кордон и прорваться ко входу в здание парламента.

Уточняется, что по меньшей мере один человек получил лёгкие ранения.

Ранее суд Испании запретил Пучдемону вступить в должность главы Каталонии дистанционно.