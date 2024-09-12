Возле дома главы Минобороны Израиля резервисты провели акцию протеста

Резервисты Армии обороны Израиля требуют решительных действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. В связи с этим несколько десятков человек провели акцию протеста возле дома главы Минобороны страны Йоава Галанта.

Резервисты Армии обороны Израиля требуют решительных действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. В связи с этим несколько десятков человек провели акцию протеста возле дома главы Минобороны страны Йоава Галанта.

Как передает Report, об этом пишет газета The Jerusalem Post.

Среди протестующих были также родственники погибших и действующих военнослужащих, которые скандировали лозунги, требуя от министра обороны достижения победы.

"Требуем победы, и если ты не знаешь, как ее достичь, передай ключи", - скандировали они.