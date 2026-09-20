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    Возле Белого дома задержали мужчину, требовавшего встречи с Трампом

    Другие страны
    • 20 сентября, 2026
    • 08:29
    Возле Белого дома задержали мужчину, требовавшего встречи с Трампом

    Возле Белого дома в Вашингтоне задержали мужчину, который после того, как его автомобиль выехал на тротуар рядом с охранным ограждением, потребовал встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    Как передает Report со ссылкой на The Sun, инцидент произошел 19 сентября на пересечении 16-й улицы и улицы H рядом с парком Лафайет-сквер. После случившегося правоохранители и военнослужащие оцепили прилегающую территорию.

    Сотрудники Секретной службы задержали мужчину после сообщения о нарушении безопасности. После того как на него надели наручники, он потребовал поговорить с Трампом.

    Президент США в это время находился в Кэмп-Дэвиде и не был в Белом доме.

    Позднее представитель Секретной службы сообщил, что мужчину доставили в больницу для оценки его психического состояния. При осмотре автомобиля подозрительных предметов обнаружено не было.

    Дональд Трамп Белый дом
    Ağ Evin yaxınlığında Trampla görüş tələb edən kişi saxlanılıb

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