Возле Белого дома задержали мужчину, требовавшего встречи с Трампом

Возле Белого дома в Вашингтоне задержали мужчину, который после того, как его автомобиль выехал на тротуар рядом с охранным ограждением, потребовал встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Report со ссылкой на The Sun, инцидент произошел 19 сентября на пересечении 16-й улицы и улицы H рядом с парком Лафайет-сквер. После случившегося правоохранители и военнослужащие оцепили прилегающую территорию.

Сотрудники Секретной службы задержали мужчину после сообщения о нарушении безопасности. После того как на него надели наручники, он потребовал поговорить с Трампом.

Президент США в это время находился в Кэмп-Дэвиде и не был в Белом доме.

Позднее представитель Секретной службы сообщил, что мужчину доставили в больницу для оценки его психического состояния. При осмотре автомобиля подозрительных предметов обнаружено не было.