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Возле базы США в Сирии произошло несколько взрывов

Возле базы США в Сирии произошло несколько взрывов Несколько мощных взрывов произошло возле военной базы США неподалеку от сирийского города Эш-Шаддада.
Другие страны
23 сентября 2024 г. 09:54
Возле базы США в Сирии произошло несколько взрывов

Несколько мощных взрывов произошло возле военной базы США неподалеку от сирийского города Эш-Шаддада.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на собственные источники сообщил телеканал Al Mayadeen.

Дислоцированные в этом районе американские подразделения переведены в режим повышенной боевой готовности.

Кроме того, сирены прозвучали на американской базе близ нефтегазового месторождения Коноко в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Другие подробности об инциденте телеканал не приводит.

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