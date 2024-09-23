Возле базы США в Сирии произошло несколько взрывов

Несколько мощных взрывов произошло возле военной базы США неподалеку от сирийского города Эш-Шаддада.

Несколько мощных взрывов произошло возле военной базы США неподалеку от сирийского города Эш-Шаддада.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на собственные источники сообщил телеканал Al Mayadeen.

Дислоцированные в этом районе американские подразделения переведены в режим повышенной боевой готовности.

Кроме того, сирены прозвучали на американской базе близ нефтегазового месторождения Коноко в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Другие подробности об инциденте телеканал не приводит.