​Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака

Возглавляемая США международная коалиция объявила о том, что выведет свои войска с территории Ирака, выполнив требования иракских властей.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо, переданное штабом коалиции иракским военным.

"Мы уважаем ваше суверенное решение, требующее от нас вывести войска", - говорится в документе. Силы коалиции будут передислоцированы "в течение ближайших дней и недель".

Парламент Ирака проголосовал в воскресенье за прекращение иностранного военного присутствия в стране.