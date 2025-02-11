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ВОЗ запустила программу бесплатных лекарств от рака для детей

ВОЗ запустила программу бесплатных лекарств от рака для детей Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о старте новой платформы, предоставляющей бесплатные лекарства от рака для детей в странах с низким и средним уровнем дохода.
Другие страны
11 февраля 2025 г. 14:03
ВОЗ запустила программу бесплатных лекарств от рака для детей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о старте новой платформы, предоставляющей бесплатные лекарства от рака для детей в странах с низким и средним уровнем дохода.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, инициатива направлена на повышение показателей выживаемости.

Первая партия лекарств уже поступила в Монголию и Узбекистан, а в ближайшее время поставки ожидаются в Эквадор, Иорданию, Непал и Замбию. Препараты будут задействованы в лечении около 5000 детей из указанных стран.

Платформа планирует расширить охват до 50 стран в течение следующих пяти-семи лет, обеспечив медикаментами около 120 тыс. детей. При этом ВОЗ гарантирует, что бесплатное предоставление лекарств продолжится и после пилотной фазы.

Программа была впервые анонсирована в декабре 2021 года. Ее запуск стал возможен благодаря сотрудничеству ВОЗ и Детской исследовательской больницы Св. Иуды (США), которая выделила 200 млн долларов на реализацию проекта.

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