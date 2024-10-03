ВОЗ: За сутки в Ливане погибли 28 медработников

В Ливане из-за боевых действий за последние сутки погибли 28 работников здравоохранения.

В Ливане из-за боевых действий за последние сутки погибли 28 работников здравоохранения.

Как передает Report, об этом написал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети X.

"В Ливане за последние 24 часа погибли 28 работников здравоохранения", - отметил он, добавив, что на юге страны были закрыты 37 медицинских учреждений.

По его словам, в Бейруте три больницы были вынуждены полностью эвакуировать персонал и пациентов, а еще в двух проведена частичная эвакуация.

"Многие работники здравоохранения не выходят на работу, поскольку из-за бомбардировок покинули районы, где работали". Это серьезно ограничивает лечение массовых травм и непрерывность оказания медицинских услуг", - подчеркнул Гебрейесус.