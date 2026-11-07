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    Германию в прошлом году покинули более 1,24 млн человек

    Другие страны
    • 07 ноября, 2026
    • 18:24
    Германию в прошлом году покинули более 1,24 млн человек

    Более 1,24 млн человек покинули территорию Германии в 2025 году.

    Как передает Report, это следует из данных Федерального статистического ведомства ФРГ.

    Согласно информации, масштабная волна эмиграции из Германии затронула как коренное население, так и граждан других стран ЕС. По данным ведомства, в прошлом году ФРГ покинули рекордные 288,5 тыс. немцев, а также 494 тыс. граждан Евросоюза и 461 тыс. представителей других стран.

    Наибольшее число покинувших среди граждан Румынии и Украины - около 173 тыс. и 97 тыс. человек соответственно. При этом они же удерживают лидерство и по количеству въезжающих. По итогам 2025 года около 187 тыс. украинцев и почти 170 тыс. румын прибыли в Германию, что составляет приблизительно четверть от общего числа въехавших лиц (приблизительно 1,4 млн).

    Федеративная Республика Германия (ФРГ) Антимиграционные меры
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