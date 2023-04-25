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ВОЗ: Военные в Судане захватили лабораторию с образцами заболеваний

ВОЗ: Военные в Судане захватили лабораторию с образцами заболеваний Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что одна из сторон конфликта в Судане захватила центральную лабораторию. В ней хранятся образцы заболеваний, в том числе полиомиелит и корь.
Другие страны
25 апреля 2023 г. 15:40
ВОЗ: Военные в Судане захватили лабораторию с образцами заболеваний

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что одна из сторон конфликта в Судане захватила центральную лабораторию. В ней хранятся образцы заболеваний, в том числе полиомиелит и корь.

Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом заявил журналистам по видеосвязи представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид.

"Существует огромный биологический риск, связанный с оккупацией центральной лаборатории общественного здравоохранения... одной из воюющих сторон", - сказал он.

Отметим, что согласно последним данным, число мирных граждан, погибших в результате столкновений между армией и Силами быстрого реагирования (спецназа) в Судане, увеличилось до 420, ранения получили 3,7 тыс. человек.

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Версия на английском языке 'Huge biological risk' after Sudan fighters occupy lab – WHO

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